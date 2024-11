Calciomercato.it - Napoli, Conte perde un pezzo: rientra direttamente nel nuovo anno

Leggi su Calciomercato.it

Infortunio in casa partenopea dopo la fondamentale vittoria di domenica in campionato contro la Roma: tegola per Antonio, stop di almeno un mese. Possibile rientro a inizio 2025Ilcontinua a comandare la classifica in campionato grazie alla vittoria di misura di domenica al ‘Maradona’ contro la nuova Roma di Ranieri, decisa dal guizzo di Lukaku sull’assist di capitan Di Lorenzo.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra di Antoniorisponde alle inseguitrici e torna subito in vetta davanti a Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Un punto di vantaggio ma prezioso per i partenopei, anche se il tecnico preferisce sempre non sbilanciarsi sull’obiettivo scudetto. Ilè tornato alla vittoria dopo il fragoroso ko con l’Atalanta e il pari non senza polemiche a San Siro contro l’Inter, che aveva innescato le frecciate con il presidente nerazzurro Marotta.