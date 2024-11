Dailymilan.it - Milan, Christian Pulisic a rischio Empoli? Le condizioni di Capitan America

Leggi su Dailymilan.it

Nella sfida tra Slovan Bratislava eè uscito dal campo per infortunio:è aper l’fa tremare Paulo Fonseca. Durante il match di Champions League tra Slovan Bratislava e, sfida valevole per la quinta giornata della competizione, l’attaccanteno ha chiesto il cambio al minuto numero 76 della sfida per via di un problema fisico. Mister Fonseca aveva già preparato il cambio, decidendo di inserire Loftus-Cheek per Reijnders, ma l’ex Chelsea ha cambiato i piani del tecnico portoghese.Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita, fortunatamenteha dichiarato: “Sto bene. Sono uscito per precauzione“. Le suesaranno comunque da valutare per la sfida di campionato contro l’, in programma sabato 30 novembre alle 18 a San Siro.