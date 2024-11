Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: equilibrio instabile dopo 14 mosse

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:23 Ora ci sarà l’inevitabile g5 da parte del Nero su praticamente qualsiasi replica del Bianco.11:21 14. Cd2 Tg8, tutto molto lineare fino ad ora.11:19 La posizione in essere è del tutto nuova, perché si è usciti dalla Kramnik-Erigaisi che avevamo citato, dove il Nero catturò il pedone in b3.11:15 Si prende tutto il suo tempoin questa posizione.now has the sneaky 14.Nd2, setting up a nasty trap. What is Black’s only good response to that?#pic.twitter.com/ocx4VXxS03— ICC chessclub.com (@chessclubICC) November 27,11:12 Alla fine dei contiè sotto di un’ora di tempo rispetto a, che ora ha comunque tutto il tempo per capire cosa fare. Non è difficile immaginare che ora l’indiano possa giocare Cd2 per difendere il pedone in b3, alternativamente può sviluppare la Torre in g3 per piani di gioco sul lato di Re o comunque anche lasciare che l’Alfiere nero catturi in b3.