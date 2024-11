Gaeta.it - Incendio a Tor Cervara: i primi risultati sulle analisi della qualità dell’aria

Facebook WhatsAppTwitter L’che ha devastato un ex capannone di poligrafico a Torha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Il rogo, divampato domenica scorsa, ha sprigionato sostanze tossiche nell’atmosfera, spingendo l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio a monitorare la. Ipreliminari delleoffrono un quadro incoraggiante, ma è previsto un continuo controllo per garantire la salute pubblica.dopo l’L’, che ha bruciato per oltre 24 ore, ha interessato un capannone di circa 6mila metri quadri, dove vivevano abusivamente circa 50 persone, tra cui minori. L’è stato provocato da un guasto a un gruppo elettrogeno utilizzato per produrre energia e riscaldamento.