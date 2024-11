Formiche.net - Il senso per la sostenibilità del Conai. Il rapporto 2024

Un giro d’affari di oltre 3 miliardi 300 mila euro generato in Italia dalnel 2023.: un valore diretto di un miliardo 300 milioni di euro provenienti dal Contributo Ambientale(Cac) e dai ricavi della vendita dei materiali; un indotto di un miliardo 700 milioni di euro, legato alle filiere di fornitura; e un impatto di 350 milioni di euro derivante dai consumi delle famiglie dei lavoratori e delle aziende fornitrici. Un volume d’affari paragonabile a quello dell’intero settore del trasporto aereo di passeggeri in Italia. I soli ricavi del Cac sono stati di 718 milioni di euro, il che significa che “ogni euro di contributo ambientale versato dalle imprese ne genera oltre quattro e mezzo per l’economia italiana”. Per quanto riguarda i benefici occupazionali, il sistema ha sostenuto oltre 23 mila posti di lavoro tra occupazione diretta, indiretta e indotta.