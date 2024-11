Gamberorosso.it - I migliori panettoni degli chef secondo il Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Non solo i pasticcieri. A realizzare il più amato dolce natalizio sono sempre più spesso altre tipologie di produttori: fornai, pizzaioli, gelatieri, aziende specializzate, gastronomie. Con buoni risultatila classifica delche ha messo in fila i 24artigianali, appena pubblicata qui.con il lievito nel cuoreUn’altra classe di artigiani che si sta aprendo al mondo dei grandi lievitati delle feste è quella: in un proprio laboratorio o in collaborazione con pasticcieri e realtà dedicate ai dolci, si cimentano nella difficile arte del panettone giocando sia sulla perfezione produttiva e stilistica, sia sulla selezione delle materie prime. Con accostamenti inusuali e tocchi geniali nelle versioni di ricerca, per rimanere invece nel rassicurante solco della tradizione nel panettone classico come decreto ministeriale (del 22 luglio 2005) comanda.