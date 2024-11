361magazine.com - Grande Fratello, Enzo Paolo rompe il silenzio sull’uscita dalla Casa

Leggi su 361magazine.com

Turchiilsulla sua uscita: ecco cosa ha rivelato l’ex gieffinoTurchi ha deciso di abbandonare il reality show qualche settimana fa. Stando a quanto riporta Novella 2000, il noto coreografo ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha rotto ilproprio riguardo la sua uscitaha dichiarato: “Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia”. Leggi anche, accesa discussione tra Pamela e IlariaLe nuove confessioni del coreografoTurchi inoltre torna ad esporsi anche su Shaila e Lor, che durante la sua permanenza inha criticato:“È chiaro che qualunque cosa facciate è giusta per voi, sicuramente.