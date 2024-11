Sport.quotidiano.net - DAL CAMPO. Infortunio Haas: oggi il verdetto. E intanto si discute il rinnovo

Neanche il tempo di smaltire i postumi di un match agonisticamente molto tirato come quello di lunedì sera contro l’Udinese, che l’Empoli è stato costretto a tornare subito inieri per iniziare l’avvicinamento alla prossima sfida. La trasferta di San Siro contro il Milan arriverà infatti sabato, con una settimana ‘corta’ quindi a disposizione di D’Aversa per far recuperare le energie alla squadra e preparare al meglio un match sulla carta difficile, ma anche alquanto affascinante. Guardando la classifica, infatti, i rossoneri hanno solo 3 punti in più degli azzurri. L’attenzione è rivolta come sempre all’infermeria.in giornata si dovrebbe sapere l’esito del consulto specialistico per l’al ginocchio di, il quale nel frattempo sta anchendo ildel contratto.