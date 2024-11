Rompipallone.it - Clamoroso Donnarumma, torna l’incubo per il portiere italiano: la scelta è netta

Ultimo aggiornamento 27 Novembre 2024 16:13 di Alessiaha senza dubbio attirato nuovamente l’attenzione per un motivo ben preciso: ètoper ildel PSG? Ecco cosa sta succedendo.Ildell’Italia e del Paris Saint-Germain èto ad attirare su di sé gli occhi di tutti gli appassionati di calcio: ecco cos’è successo e cosa potrebbe cambiare radicalmente, ancora una volta.Ciò che ha colpito tutti è stata la decisione di far giocare in Champions League, nella serata di ieri contro il Bayern Monaco, titolare al posto di Gigio è stato Matvey Safonov. Il motivo? Le sensazioni di Luis Enrique, che in fin dei conti non hanno pagato.Questa decisione ha però ovviamente (ri)acceso un campanello d’allarme sull’estremo difensore che già ai tempi di Pochettino, all’inizio della sua esperienza parigina, è spesso finito in secondo piano nelle gerarchie e nel dualismo con l’allora rivale Keylor Navas.