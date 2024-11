Lanazione.it - Camerata, domani il concerto per i fiati

Secondodella stagione dellaalle 21 al Politeama: diretto da Diego Dini Ciacci (foto), oboista di fama internazionale, metterà in luce alcuni dei capolavori più affascinanti del repertorio per, un’occasione per ascoltare tre opere che spaziano dal classico al romantico. Si comincerà con la Serenata in do minore K. 388 di Mozart, un pezzo avvolto in un’atmosfera di mistero, che si distacca dalle consuete sonorità di intrattenimento salisburghese per portare un’intensità emotiva rara. Seguirà la Petite Symphonie di Gounod, un’opera che riporta alla grazia e alla brillantezza dei modelli mozartiani, ma con una freschezza tutta sua. Ilsi chiuderà con la Serenata per strumenti a fiato op. 44 di Dvo?ák, una composizione che fonde l’ispirazione mozartiana con l’influenza di Brahms, dando vita a una delle sue creazioni più delicate e affascinanti.