Gaeta.it - Sergio Mattarella ad Alessandria: Cerimonie per il Trentennale dell’Alluvione che Colpì il Piemonte

Facebook WhatsAppTwitter Il presidente della Repubblica,, ha partecipato a una serie disignificative adin occasione delche, nel novembre del 1994, devastò il, causando la morte di 14 persone nella solae un totale di 69 vittime in tutta la regione. Questo evento rappresenta un punto di riflessione su eventi tragici e sulla resilienza delle comunità colpite.Accoglienza e riconoscimenti istituzionaliAl presidentesono stati resi onori dal presidente della Regione, Alberto Cirio, dal sindaco di, Giorgio Abonante, dal prefetto, Alessandra Vinciguerra, e dal presidente della Provincia, Luigi Benzi. Cirio ha espresso il suo orgoglio per la visita del capo dello Stato, sottolineando l’importanza storica e simbolica per il, regione che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita dell’Italia.