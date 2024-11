Ilgiorno.it - Ramy Elgaml morto dopo la fuga. Indagati l’amico e il carabiniere al volante dell’auto che li inseguiva

Milano – Il tunisino ventiduenne Fares B. che era alla guida del TMax che si è schiantato in via Ripamonti angolo Quaranta e il vicebrigadiere del Radiomobile che era aldella macchina chelo scooter da otto chilometri, sono stati iscritti nel registro deglidal pm Marco Cirigliano nel fascicolo aperto sulla morte di, il diciannovenneall'alba di domenica 24 novembre nell'impatto contro un muretto seguito alla scivolata del TMax. L'ipotesi di reato per entrambi è quella di omicidio stradale. La prima comunicazione Prima dell'autopsia Il dubbio sul possibile contatto I rilievi La prima comunicazione Suv pirata sul corteo di ragazzini. Il video esclusivo del pestaggiola morte diIl passo della Procura è legato alla comunicazione preliminare della polizia locale, che a valle dei primi accertamenti sul luogo dell'incidente hanno scritto che "si verificava la collisione laterale" tra la parte anteriore del fianco sinistro della pattuglia e la parte posteriore del TMax; "a causa di tale urto", lo scooter "si ribaltava sul fianco sinistro".