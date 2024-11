.com - Prima Categoria / Coppa Marche 2024/25, programma e arbitri della 3^ giornata del 2° turno

Leggi su .com

Stasera c’è Real Cameranese-Castelfrettese, con l’ombra di un sorteggio a tre con il San Biagio in caso di 1-1. Domani si giocano Ostra Calcio-Peglio e Filottranese-Borgo Minonna VALLESINA, 26 novembre– Il secondodientra nelle sfide decisive. Tra oggi, martedì 26, e domani, mercoledì 27 novembre, si giocano infatti le gare3^. Si inizia già stasera al Montenovo di Camerano con Real Cameranese-Castelfrettese, valida per il girone 2: un triangolare che al momento vede in vetta con 2 punti il San Biagio, che ha pareggiato per 1-1 sia con i rossoneri che con i frogs.Se dovesse finire 1-1 anche la partita di questa sera, si procederà al sorteggio per determinare la squadra qualificata per il terzodi semifinale tre le tre del triangolare.