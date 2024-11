Naufragio dei turisti nel Mar Rosso l’urto con la barriera corallina e l’inabissamento in 5 minuti | Trovati tre sopravvissuti e quattro corpi

Leggi su Open.online

La Sea Story che è naufragata il 25 novembre nel Marè stata sovrastata dalle onde e dal maltempo. Le autorità egiziane avevano interdetto l’area al traffico marittimo proprio per le difficoltà e la pericolosità di navigazione dovuta ai venti forti. La nave con decine dia bordo era partita il giorno prima per una crociera per appassionati di attività subacquea e sarebbe durata alcuni giorni. A marzo aveva superato i controlli. Ma al largo dellaRas Satayeh, al nord di Marsa Alam, ha incontrato onde alte fino a 4 metri e un vento fino a 34 nodi – oltre 60 chilometri orari. La burrasca ha spinto la nave contro il fondale dellae si è poi inabissata in pochissimo tempo. Cinque, setteal massimo, troppo poco per dare l’allarme e organizzare l’abbandono in sicurezza dell’imbarcazione.