Minacce da parcheggiatore abusivo, chiama la Polizia e lo fa arrestare

Tempo di lettura: < 1 minutoAveva parcheggiato nelle strisce a blu, a pagamento, e nonostante questo ungli ha chiesto dei soldi. Non solo, al rifiuto dell’automobilista lo ha minacciato di morte e di danneggiare l’auto. L’uomo, però, non si è arreso e quando ha visto degli agenti diche passavano in via Battisti angolo piazza Matteotti, ha chiesto aiuto. Gli ha raccontato quanto successo e grazie alle sue indicazioni poco dopo i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno bloccato il. E’ emerso che l’indagato era destinatario di un provvedimento Dacur (divieto di accesso alle aree urbane); per tale motivo, è stato, altresì, denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento cui era sottoposto.