Movieplayer.it - Massimo Ranieri: "Grazie a Spellbound ho tirato fuori il mio lato da bambino"

Leggi su Movieplayer.it

La sfida del doppiaggio, la musica di Alan Menken, il bisogno di essere positivi. La nostra intervista al cantante, per il film d'animazione in streaming su Netflix. Prima di entrare definitivamente nello spirito natalizio, Netflix apre una finestra sul mondo favolistico e fantasy con, secondo film d'animazione di Skydnance dopo Luck che mette ancora una volta al centro una ragazza sfortunata ma ottimista. Questa volta si tratta di una Principessa di un regno lontano, Ellian, i cui genitori sono stati tramutati in mostri da una maledizione. O riuscirà a farli tornare normali, oppure sarà costretta a sedere sul trono nonostante l'età adolescenziale. Non si tratta però dell'unico incantesimo che colpisce i protagonisti del film: il Ministro delle Comunicazioni di Corte, Bolinar, scambia il proprio corpo con .