Gaeta.it - Iscrizioni aperte per la Coppa delle Alpi 2025: il ritorno alla tradizione invernale

Facebook WhatsAppTwitter Lasegna un’importante ripresa per l’evento automobilistico, che tornasua collocazionedopo l’eccezione dell’edizione 2024 svoltasi a Maggio. Questo evento, parte del prestigioso circuito 1000 Miglia, promette di unire una competizione avvincente a paesaggi mozzafiato, stimolando l’attenzione verso i territorini e le loro comunità. Con un percorso che si snoda attraverso Italia, Svizzera e Austria, la manifestazione di quest’anno prevede prove cronometriche particolarmente impegnative, inserendo le auto storiche in un contesto ricco di storia e bellezze naturali.Dettagli del percorso e format dell’eventoLasi svilupperà su un tracciato di circa 900 chilometri suddivisi in tre tappe, caratterizzate da ben 94 prove cronometriche e 8 prove di media.