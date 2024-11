Rompipallone.it - Clamoroso in Serie A, altro erroraccio del VAR: “È una parata”

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 25 Novembre 2024 23:55 di Raffaele CafagnaAncora polemiche intorno all’utilizzo del VAR inA, ennesimo errore e critiche per la classe arbitrale.Si è chiusa da poco la tredicesima giornata diA, che ha visto le prime cinque squadre trionfare e qualche cambiamento in fondo alla classifica. A dare inizio alla danze è stata la sfida del “Bentegodi” sabato alle 15:00, in cui l’Inter ha surclassato il Verona con un sonoro 0-5. Alle 18:00 invece una sfida decisamente più bloccata tra Milan e Juve dalla quale è maturato uno 0-0 con tanto di fischi da parte del pubblico. Infine, a chiudere il sabato, la vittoria per 1-3 dell’Atalanta sul Parma.La domenica invece è iniziata con il 2-2 nel lunch match tra il nuovo Genoa di Vieira e il Cagliari. Le partite delle 15:00 invece hanno visto il trionfo della Fiorentina sul Como (ora in zona retrocessione) e il pareggio tra Torino e Monza.