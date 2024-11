Lanazione.it - La Sir fa la voce grossa. Anche Milano al tappeto

ALLIANZ1 SIR SUSA VIM PERUGIA 3 (25-19, 20-25, 28-30, 15-25): Reggers 17, Kaziyski 13, Louati 10, Caneschi 8, Schnitzer 5, Porro 1, Catania (L1), Larizza 3, Gardini 2, Barotto 2, Piano, Zonta, Otsuka. N.E. – Staforini (L2). All. Roberto Piazza. PERUGIA: Plotnytskyi 21, Semeniuk 15, Loser 10, Ben Tara 7, Russo 5, Giannelli 2, Colaci (L1), Herrera 15, Ishikawa, Cianciotta. N.E. – Solé, Candellaro, Zoppellari, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Maurizio Canessa (BA) e Vincenzo Carcione (RM). ALLIANZ (b.s. 19, v. 3, muri 13, errori 6). SIR (b.s. 21, v. 15, muri 6, errori 6)- Festa grande per la Sir Susa Vim Perugia davanti a novemila spettatori. Una gara in rimonta contro la Allianzche ha messo sotto i campioni d’Italia nel primo set, ma poi ha dovuto cedere il passo alla capolista che ha trovato le giuste contrmisure aggiudicandosi ampiamente il match.