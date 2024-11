Ilrestodelcarlino.it - La grande mobilitazione in piazza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È una chiamata allae alla partecipazione, forte e chiara, quella che proviene da Cgil, Spazio Donna, Associazione Nondasola, Non una di meno e Collettivo Matilde per oggi lunedì 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sotto lo slogan ‘Ci vogliamo viv*, ci vogliamo liber*’, Reggio Emilia dà voce a tutte le donne e le persone che subiscono violenze. "La voce di chi, in un contesto sociopolitico in cui si rafforzano spinte conservatrici e politiche liberticide, rivendica di poter scegliere e autodeterminarsi", questa la nota di ‘Nondasola’. L’appuntamento è per stasera dalle 18, inPrampolini. Sono previsti momenti musicali e interventi delle organizzazioni promotrici. Sempre a Reggio, per la terza edizione del Progetto Scuola, Conad Centro Nord darà l’opportunità a 200 studenti del Polo Paritario Internazionale Iexs, del Liceo Matilde di Canossa e del Liceo Artistico Chierici di seguire la diretta satellitare dell’evento dal Cinema Olimpia insieme ad altri 78 mila studenti collegati da tutta Italia.