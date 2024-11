La Biennale Arte di Pedrosa chiude con 700mila visitatori

Leggi su Ildenaro.it

Venezia, 25 nov. (askanews) – Numeri ancora una volta importanti per la: la 60esima Esposizione Internazionale, intitolata “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere” e curata da Adriano, ha fatto registrare a Venezia una delle più alte affluenze di pubblico di sempre. Con una crescita del 18% rispetto all’edizione pre-Covid del 2019 e seconda solo alla precedente del 2022 – “Il latte dei sogni”, a cura di Cecilia Alemani, aveva registrato il record di 800.000– la2024 ha riporta la vendita di 700.000 biglietti (circa 3.300 imedi giornalieri), cui si aggiungono le 27.966 presenze durante la pre-apertura. Un risultato che è particolarmente significativo se si pensa al progetto curatoriale, dedicato a tutte le periferie del mondo e con molti artisti poco o per nulla noti al grande pubblico, con grande attenzione al mondo queer e a tutte le forme di non conformismo culturale e sociale.