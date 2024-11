Lapresse.it - Inghilterra, la tempesta Bert mette in ginocchio le Midlands

(LaPresse) Strade come fiumi con traffico stradale in crisi nel Northamptonshire, nell’centrale colpita insieme al Galles dalla, con piogge intense e venti forti fino a 110 chilometri. Sono 5 le vittime per l’ondata di maltempo con il traffico ferroviario paralizzato nellee in Gallles. Oltre 200 voli sono stati cancellati a Heathrow e in altri aeroporti del Regno Unito. Lunedì è stato emesso un allerta di alluvione per le aree vicine al fiume Nene a Northampton a causa dell’aumento dei livelli dell’acqua.