Inaugurato il nuovo centro operativo del soccorso alpino

Unper la V Delegazione bresciana del corpo nazionalee speleologico lombardo: è statonell’area dell’ospedale di Valle Camonica. Gli spazi occupano una superficie di circa 200 metri quadrati e comprendono un ufficio, la sala riunioni, il magazzino per l’attrezzatura, le autorimesse per i mezzi e altri ambienti di servizio. All’inaugurazione erano presenti il presidente del Cnsas lombardo Luca Vitali, il vice presidente Gianpietro Scherini, il delegato responsabile della V Bresciana Pierangelo Mazzucchelli, il capostazione di Bassa Valle Camonica Giacomo Ercoli, i tecnici della stazione e molti altri soccorritori del Cnsas lombardo. Per le istituzioni, i rappresentanti di Regione, Provincia, Comunità Montana di Valle Camonica, Comune di Esine, Asst di Valle Camonica, carabinieri, Guardia di finanza, Areu, Croce Rossa, Protezione civile.