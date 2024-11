Amica.it - Adele, il bacio al figlio Angelo e al promesso sposo Rich Paul a Las Vegas

“La fine”. Cosìsaluta sui social la sua residency a Las: sabato 23 novembre è andato in scena l’ultimo show dopo ben due anni al Ceasar’s Palace. E per l’ultima sera non potevano mancare due spettatori speciali: il fidanzatoe ildella cantante,.GUARDA LE FOTO, le foto dei suoi amori e delle sue passioni, i suoi due amori all’ultima data di LasMentre la cantante, 36 anni, si esibiva sulle note del suo successo del 2015 When We Were Young, si è avvicinata al palchetto dove si trovavano i due grandi amori della sua vita. Il, che adesso ha 11 anni, sedeva accanto al procuratore sportivo, 43, che presto sarà il marito della cantante. Lei, visibilmente emozionata, li bacia entrambi e il dolce momento è stato immortalato in un video pubblicato su X.