Gaeta.it - PesGara per la Legalità 2024: un successo tra sport e prevenzione sanitaria a Pescara

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oltre 200 atleti hanno preso parte alla corsa diper la, un evento che ha unitoe salute, attirando un centinaio di cittadini nei vari screening gratuiti. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata organizzata dall’Associazione PassoLogico e ha visto la partecipazione attiva di diverse istituzioni, dal Tribunale dialla Procura della Repubblica, fino alle forze dell’Ordine e ai militari. È stato un’occasione importante per sensibilizzare la comunità sui temi dellae della salute.Partecipazione e modalità dell’eventoLa manifestazione ha registrato una partecipazione significativa, tanto da parte degliivi quanto dei visitatori del Villaggio della. L’assessore allodel Comune di, Patrizia Martelli, ha commentato con entusiasmo la buona affluenza alla corsa e alla Passeggiata della, allestita in un percorso innovativo che è partito da piazza della Rinascita e ha attraversato diverse vie del centro città, per poi ritornare al punto di partenza dopo quattro giri.