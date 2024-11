Notizie dal mondo ASviS Trump dazi e disuguaglianze | una nuova globalizzazione è possibile?

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo scritto da Andrea De Tommasi della Reone, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 14 novembre 2024. Mentre gli Usa virano verso il protezionismo, le sfide economiche delle classi medie occidentali richiedono risposte diverse. Ma serve un’Europa più rapida e unita.Le desolanti azioni di Donaldper smantellare l’eredità di Biden sul clima si stanno facendo sentire alla Cop29 in Azerbaijan, anche se il tycoon non sarà presente. Ma a un oceano e a un continente di distanza,sta preparando anche la sua politica commerciale, riassunta nella formula “America First”. Ha promesso di punire amici e nemici, in primis la Cina, congeneralizzati, nonostante gli avvertimenti degli economisti sull’impatto negativo delle tariffe su crescita e consumatori.