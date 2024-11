Ilrestodelcarlino.it - Ladri colti sul fatto in un’abitazione. Fuga speronando l’auto della vigilanza

SANT’IPPOLITOsperonanoe fuggono in tutta fretta senza bottino. E’ successo ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, a Sant’Ippolito quando un gruppo di malviventi si stava per intrufolare inforzando una finestra al primo piano. I, però, hanno notato un’autoditta Vigilar al cui interno si trovava un dipendente. Una macchina di colore bianco si trovava davanti all’abitazione presa di mira e dentro c’era un complice a fare il palo. Il suo compito era quello di tenere d’occhio ogni movimento sospetto, avvisando gli altri di qualsiasi pericolo. E la presenza di quelè stata giudicata un buon motivo per darsela a gambe. Così è stato: in tutta fretta iche stavano per entrare all’interno dell’abitazione, sentendosi scoperti, sono scesi dall’abitazione e sono risaliti in macchina con l’obiettivo di far perdere le tracce.