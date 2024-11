Movieplayer.it - Keira Knightley ricorda il “trauma” delle continue speculazioni sui suoi disturbi alimentari

Leggi su Movieplayer.it

La nota attriceha recentemente riflettuto suianni giovanili sotto i riflettori.riflette suianni giovanili sotto i riflettori. In un'intervista al Times, la star di Orgoglio e Pregiudizio, ha raccontato com'è stato affrontare lesul suo peso all'inizio della sua carriera e le affermazioni secondo cui avrebbe avuto un disturbo alimentare. Donald Sutherland, il pensiero di: "Lo ricorderò sempre a quel party con una maschera antigas" Ie la stampa "Sapevo di non avere a che fare con un disturbo alimentare. Sapevo che stavo mangiando", ha detto l'attrice, aggiungendo che da allora ha cercato di non pensare a gran parte di quell'esperienza. .