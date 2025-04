Dorina Bardhi morta in un incidente la famiglia lancia la raccolta fondi e raggiunge 27mila euro

Dorina Bardhi, con una raccolte fondi online. La figlia maggiore di Dorina, Alessia, ha lanciato una petizione ieri sul sito GoFundMe: "Non avremmo mai pensato di trovarci in una situazione del genere, ma la vita ci ha colpiti duramente. Milanotoday.it - Dorina Bardhi morta in un incidente, la famiglia lancia la raccolta fondi e raggiunge 27mila euro Leggi su Milanotoday.it Truccazzano e Albignano si mobilitano dopo la morte di, con una raccolteonline. La figlia maggiore di, Alessia, hato una petizione ieri sul sito GoFundMe: "Non avremmo mai pensato di trovarci in una situazione del genere, ma la vita ci ha colpiti duramente.

Dorina Bardhi morta in un incidente, la famiglia lancia la raccolta fondi e raggiunge 27mila euro. Dorina Bardhi e la figlia Mia, in lotta per la vita: raccolta fondi dopo l’incidente. Dorina Bardhi morta sulla Cassanese, la famiglia raccoglie fondi: “La vita ci ha colpiti duramente”. Dorina Bardhi morta sulla Cassanese, la famiglia raccoglie fondi: "La vita ci ha colpiti duramente". Dorina Bardhi, la mamma morta a 45 anni in un incidente mentre era in auto con la figlia. Truccazzano in lutto per la morte di Dorina e in ansia per la figlia di 9 anni. Ne parlano su altre fonti

Chi era Dorina Bardhi, la mamma 46enne morta nell’incidente sulla Cassanese: “Donna meravigliosa, dava tutto per la comunità” - Truccazzano piange la donna di origine albanese che abitava ad Albignano dove era impegnata con la parrocchia e l’oratorio. Lascia marito e tre figlie. Una, di soli 9 anni, è ricoverata in gravi condi ... (msn.com)

Dorina Bardhi e la figlia Mia, in lotta per la vita: raccolta fondi dopo l’incidente - Le difficoltà di una famiglia dopo la tragedia: occorrono soldi per i funerali della mamma 46enne, ma anche per le cure mediche della piccola, ferita nell’impatto ... (msn.com)

Incidente frontale con un camion, morta mamma Dorina Bardhi. Grave la figlia di 9 anni - Tragico incidente tra Inzago e Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, con uno scontro frontale tra auto e mezzo pesante. Intervenuti i vigili del fuoco ... (msn.com)