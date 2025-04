Festival di Cannes 2025 | programma e ospiti

Festival di Cannes 2025, 78esima edizione della kermesse cinematografica che si terrà in Costa Azzurra dal 13 al 24 maggio. Parte dunque la caccia alla Palma d’oro, che nel 2024 andò al film Anora di Sean Baker, capace poi di dominare anche la notte degli Oscar con cinque statuette. In concorso 19 film, tra cui anche Fuori di Mario Martone che racconterà la vita della scrittrice Goliarda Sapienza, il cui romanzo L’arte della gioia è stato al centro dell’omonima serie Sky, presentata nel 2024 proprio al Festival. Italia presente anche nella sezione Un Certain Regard, dedicata alle nuove tendenze della settima arte e ai registi giovani: ci saranno Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai. Lettera43.it - Festival di Cannes 2025: programma e ospiti Leggi su Lettera43.it Con l’annuncio del cartellone completo, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per ildi, 78esima edizione della kermesse cinematografica che si terrà in Costa Azzurra dal 13 al 24 maggio. Parte dunque la caccia alla Palma d’oro, che nel 2024 andò al film Anora di Sean Baker, capace poi di dominare anche la notte degli Oscar con cinque statuette. In concorso 19 film, tra cui anche Fuori di Mario Martone che racconterà la vita della scrittrice Goliarda Sapienza, il cui romanzo L’arte della gioia è stato al centro dell’omonima serie Sky, presentata nel 2024 proprio al. Italia presente anche nella sezione Un Certain Regard, dedicata alle nuove tendenze della settima arte e ai registi giovani: ci saranno Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai.

Annunciati i film di Cannes 2025: in Concorso anche Mario Martone. Festival di Cannes 2025, il programma con i film e gli ospiti: tutto sulla 78ª edizione (c'è anche Elodie). Festival di Cannes 2025: Mario Martone in concorso, Elodie sul red carpet e il debutto di Scarlett Johansson alla regia. Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone. Festival di Cannes 2025, tutti i Film: il programma completo del festival francese. Festival di Cannes 2025: film, programma, gli ospiti. Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes 2025, l'Italia presente con tre film. "Fuori" di Mario Martone in corsa per la Palma d'oro - Al Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 24 maggio, l'Italia verrà rappresentata da ben tre film, di cui uno in concorso ... (msn.com)

Festival di Cannes 2025: programma e ospiti - Con l’annuncio del cartellone completo, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il Festival di Cannes 2025, 78esima edizione della kermesse cinematografica che si terrà in Costa Azzurra da ... (msn.com)

Tutti i film del Festival di Cannes 2025: annunciato il programma e gli ospiti. In Concorso anche Mario Martone - Grande attesa anche per il ritorno dei fratelli Dardenne, di solito abbonati a uno dei premi principali, e di Wes Anderson che con il suo The Phoenician Scheme ha assemblato un cast pazzesco composto ... (iodonna.it)