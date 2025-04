Mark Samson avrebbe gettato Ilaria Sula nel dirupo con un complice sequestrato un paio di scarpe

Mark Samson avrebbe gettato Ilaria Sula nel dirupo con un complice, sequestrato un paio di scarpe. Un complice potrebbe aver aiutato Mark Samson nella fase del trasporto del cadavere di Ilaria Sula: i nuovi sviluppi delle indagini

Omicidio di Ilaria Sula, la migliore amica insulta Mark Samson: "Quel pezzo di mer*a, eravamo come sorelle". Femminicidio Ilaria Sula, l'amica: "Mark Samson mi ha scritto fingendosi lei". Ilaria Sula, Mark Samson e i possibili complici: «Due amici erano in auto con lui dove fu gettato il corpo». I. "Mark Samson ha agito con freddezza e insensibilità". E sua madre ammette: "L'ho aiutato a cancellare le tracce di sangue". Le pulizie per togliere il sangue e la piadina con un'amica: cosa ha fatto Mark Samson dopo avere ucciso Ilaria Sula. Omicidio Ilaria Sula, la confessione della madre di Mark Samson: «L’ho aiutato io a ripulire tutto quel sangue. Ne parlano su altre fonti

Mentre Mark Samson rideva con due amici al Pantheon, nessuno immaginava cosa stesse davvero accadendo nella sua vita. Tutte le bugie emerse dopo l'omicidio di Ilaria Sula.