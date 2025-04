Dayitalianews.com - Due italiani tra le 218 vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo: morto lo chef catanese Luca Massimo Iemolo

Una delleera lo, ha fatto sapere il ristorante in cui lavorava. Aveva 48 anni ed era originario di Catania. Il bilancio delè di almeno 218 morti. Estratte vive finora 189 personeDuetra ledelCi sono due cittadinitra ledeldiche ha provocato almeno 218 morti martedì scorso.La notizia è stata diffusa, dall’Ansa che parla di “fonti informate”. Unaha il doppio passaporto italiano e dominicano. Una delle duesi chiamava, (nella foto d’apertura) come ha fatto sapere il ristorante in cui lavorava. Su Instagram si legge che “il team del Sarah Restaurant esprime le più sincere condoglianze e la più profonda solidarietà a tutte le famiglie colpite dal tragicodel Jet Set, una tragedia che ha toccato i cuori dell’intero Paese”, e si aggiunge che “siamo particolarmente addolorati per la perdita del nostro, un professionista appassionato di cucina, che ha vissuto la sua professione con dedizione, devozione e rispetto”.