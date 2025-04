Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti 2-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il romano serve per restare nel set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ben piazzato il passante lungolinea di dritto da parte di Matteo.15-0 Fuori misura il dritto inside in del laziale.3-5 Game. Scappa via la risposta di rovescio di, cheora per il set.40-30 Ennesimo gratuito di dritto del.40-15 Prima vincente.30-15 Servizio e smorzata vincente di Matteo.15-15 E’ lunga la risposta di rovescio del toscano.0-15 A metà rete il dritto in uscita dal servizio del laziale.5-2 Game. Scappa via la risposta di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà pernel set.40-30 Si ferma sul nastro il rovescio dal centro di Matteo.30-30 Non passa il dritto incrociato del.15-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di.15-15 Splendido dritto lungolinea in contropiede di