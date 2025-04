Lettera43.it - Santo Domingo, nel crollo della discoteca morti anche due italiani

Tra le oltre 200 vittime delavvenuto martedì 8 aprile nellaJet Set dici sonodue cittadini. Secondo quanto riferito da fonti all’agenzia Ansa, uno dei due avrebbe la doppia cittadinanza, italiana e dominicana. L’altro è lo chef Luca Massimo Iemolo, 48 anni, originario di Catania, da tempo residente nella capitaleRepubblica Dominicana e chef del ristorante Sarah.Lo chef italiano Luca Massimo Iemolo (via Facebook).Al momento sono 218 le vittime tra cui due ex giocatori di baseball: Octavio Dotel e Tony BlancoLa tragedia, che ha causato almeno 218, è avvenuta alle prime ore dell’8 aprile, mentre all’interno del locale si stava svolgendo una performance del celebre artista di merengue Rubby Pérez, anch’egli tra le vittime. Tra i deceduti figuranodue ex giocatori di baseball, Octavio Dotel e Tony Blanco.