Unlimitednews.it - Gurbanov “Grande potenziale relazioni economiche Italia-Turkmenistan”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo unper sviluppare legami commerciali ed economici e per sviluppareindustriali” con l’. Così il viceministro degli Esteri del, Ahmet, a margine della conferenza internazionale “Dialogue, Trust, Peace, Security in the World”, organizzata dall’ambasciata delininsieme all’Istitutono per l’Asia, in occasione della proclamazione, da parte dell’ONU, del 2025 anno internazionale della Pace e della Fiducia.xi2/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo