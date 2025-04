Tarantinitime.it - La sicurezza è solo un comunicato stampa: città insicura con dati rassicuranti

Tarantini Time QuotidianoIl bilancio operativo della Questura di Taranto mostra numeri apparentemente: migliaia di controlli, centinaia di arresti, chili di droga sequestrati. Ma la realtà è ben diversa. I furti in abitazioni e negozi sono in aumento, l’inè palpabile e non è certo un’invenzione dei media o frutto di “bassa istruzione”, come insinuato con toni fuori luogo.in crescita, ma presenza sul territorio al minimo storicoNel 2024 sono stati effettuati 4804 posti di controllo, identificando 150mila persone. Ma a fronte di questi numeri, le volanti in strada sono pochissime: oggi ne escono tre, contro le dieci degli anni Novanta. Una riduzione drastica che spiega bene il motivo per cui la criminalità, soprattutto predatoria, continua a dilagare. I 361 arresti e le 2377 denunce sono numeri importanti, ma insufficienti in un contesto dove i cittadini chiedono più protezione e meno statistiche.