Pro Loco Mons Militum mezzo secolo di impegno e identità

Tempo di lettura: 2 minutiCinquant’anni di storia, passione e dedizione: la ProAPS festeggia nel 2025 un traguardo significativo, che va ben oltre la semplice ricorrenza. L’evento commemorativo dal titolo “Le Promotore del Territorio”, in programma sabato 12 aprile alle ore 17:30 presso il suggestivo Castello della Leonessa, sarà occasione per rendere omaggio a una realtà che ha segnato profondamente il tessuto sociale e culturale di Montemiletto.Una Procome cuore pulsante della comunità: Fondata nel 1975, la Proè stata per cinque decenni un punto di riferimento per la promozione del territorio, la valorizzazione delle tradizioni locali, e la coesione sociale. Attraverso eventi culturali, rievocazioni storiche, manifestazioni enogastronomiche e attività con le scuole e i giovani, ha saputo tenere viva l’di Montemiletto, coinvolgendo generazioni di cittadini in unpercorso condiviso di crescita e memoria.