Juventusnews24.com - Tare elogia due ex juventini: «Sono due allenatori top». Poi esprime una preferenza su uno dei due: «È un fenomeno!»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex DS della Lazio, ha espresso un parere su questi due exdella Juve. Uno di loro viene considerato come un!Igli“incorona” Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Intervistato dall’emittente albanese, Tring TV, l’ex DS della Lazio ha fatto i complimenti a tutti a due gli exdella Juve. Uno di loro, però, è stato insignito di una menzione speciale. PAROLE – «Il Napoli ha una squadra non così forte da slì a competere per lo scudetto fino a maggio. Il suo punto forte è Antonio Conte, che è un. Ovunque vada, influisce subito. Lui, insieme ad Allegri, è un allenatore top».Leggi su Juventusnews24.com