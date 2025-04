Serieanews.com - Hojlund torna in Serie A, sfida accesa tra due top club: ecco dove giocherà

Rasmuspuòre inA, con due topche sono pronti a darsi battaglia per la prossima stagione:potrebbe giocareinA,tra due top(LaPresse) –ANews.comIl calciomercato non dorme mai, e quando si parla di ritorni eccellenti inA, il nome di Rasmusè di quelli che fanno battere il cuore ai tifosi. Il giovane attaccante danese, attualmente al Manchester United, potrebbe presto riabbracciare il campionato italiano,ha lasciato il segno con l’Atalanta.A dare la notizia è stato Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.non è un nome qualunque. Arrivato in Italia nel 2022 dall’Austria Vienna, ha incantato Bergamo con gol e prestazioni da urlo, tanto da convincere il Manchester United a sborsare ben 75 milioni di euro per portarlo a Old Trafford nel 2023.