Scuola Internazionale di Comics Torino e Torino Pride al TORINO COMICS

TORINO Pride parteciperà al TORINO COMICS, la fiera del fumetto e del mondo nerd al Lingotto Fiere dall'11 al 13 aprile. Per l'occasione, in collaborazione con Scuola Internazionale DI COMICS di TORINO, sabato 12 aprile alle ore 12, in Sala The Hive nel padiglione 2 verrà organizzato un importante panel intitolato STORIE DI UN CERTO GENDER: QUANDO IL WOKE FA PAURA NEI VIDEOGAME E NON SOLO.Un confronto sull'evoluzione della rappresentazione LGBTQIA+ nei videogiochi, nei fumetti e nei media, tra opportunità narrative, resistenze del pubblico e impatto culturale. Cos'è il woke? Qual è il suo ruolo nell'industria dell'intrattenimento? Ma soprattutto, quali sfide offre la narrazione della diversità nel panorama nerd?Ne parleranno lo scrittore Luca De Santis aka GeekQueer, Mattia Surroz, autore Disney e Bonelli e docente della Scuola Internazionale di COMICS di TORINO, e Daniele lenuso, illustratore e graphic designer.

