Canottaggio, novità coastal rowing a Los Angeles 2028: com'è messa l'Italia?

Con il rilascio dell’elenco completo degli eventi da medaglia previsti a Los, è stata confermata l’uscita dal programma olimpico della specialità del doppio pesi leggeri del, ed in sostituzione è stato aggiunto al programma dei Giochi il beach sprint, disciplina del, che si affiancherà alle altre 12 gare confermate dopo Parigi 2024.Sono state accolte tutte le proposte fatte da World, e così gli eventi totali previsti salgono da 14 a 15: nel beach sprint si disputeranno il singolo maschile, il singolo femminile ed il doppio misto, il che significa che per la prima volta ilpresenterà un evento misto ai Giochi Olimpici. Sono previste carte olimpiche per un totale di 64 atleti, equamente divisi tra uomini e donne.Guardando ai risultati più recenti ottenuti dalin campo internazionale, ai Mondiali 2024, andati in scena a settembre a Genova, gli azzurri hanno conquistato, nella categoria senior, l’argento nel doppio misto con Federico Ceccarino e Silvia Tripi, medesimo equipaggio che agli Europei 2024 di Danzica, in Polonia, aveva già centrato la medaglia di bronzo.