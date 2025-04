Revolut multata di 35 milioni dalla Banca di Lituania per violazioni antiriciclaggio

Banca di Lituania ha comminato una multa di 3,5 milioni di euro alla società di tecnologia finanziaria con sede nel Regno Unito Revolut per violazione delle norme antiriciclaggio. Secondo quanto comunicato dalla Banca di Lituania, Revolut non avrebbe identificato correttamente le transazioni monetarie sospette effettuate dai clienti. Revolut ha a sua volta comunicato di aver già adottato di propria iniziativa misure per eliminare le irregolarità e carenze intervenute concludendo, al contempo, un accordo amichevole con la Banca di Lituania per risolvere la questione.

