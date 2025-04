Riposto i tecnici della Protezione civile eseguono un sopralluogo sui torrenti esondati

tecnici del dipartimento di Protezione civile nazionale hanno eseguito stamane un nuovo sopralluogo nei torrenti di Riposto interessati dagli eventi alluvionali del 13 novembre 2024 e dalla mareggiata del 17 gennaio 2025. Dopo un breafing al palazzo municipale, il sindaco Davide.

Riposto, stamani sopralluogo dei tecnici del dipartimento nazionale di protezione civile ai torrenti esondati. Vigili del fuoco e protezione civile ancora a lavoro dopo il maltempo. Alluvione del 13 novembre: la Protezione civile regionale decreta i primi aiuti ed interventi per Riposto, .... Maltempo in Sicilia, alluvioni nel Catanese: oggi, il sopralluogo della Protezione Civile. Maltempo nel Catanese, la protezione civile: «Caduti 500 millimetri di acqua in 12 ore». Il sindaco di Giarre: «Situazione drammatica». Alluvione, la situazione peggiore a Riposto: sono caduti circa 500 millimetri di pioggia in poche ore FOTO. Ne parlano su altre fonti

