Dayitalianews.com - Morire al lavoro a 76 anni: accade a Montecatini Terme

Sono risultati Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare l’uomo. Sul posto è intervenuto anche il personale Asl e la polizia per gli accertamenti del caso. Lascia la moglie, due figli e quattro nipotianche questo in Italia;ala 76. La notizia arriva da(provincia di Pistoia) e, la tragedia, di questa mattina, 10 aprile, sta facendo discutere per l’età avanzata alla quale l’operaio era evidentemente ancora costretto a lavorare. Il 76enne, di professione autista era residente a Livorno, stava scaricando la biancheria di un hotel del centro per una ditta di trasporti che opera nel settore delle lavanderia industriali, quando è stato colto, probabilmente, da un malore improvviso e fatale.L’intervento della polizia e del personale dell’AslInutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da un operaio alin un cantiere accanto all’hotel.