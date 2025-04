Pasqua boom di viaggi verso mete esotiche | +30% Cresce il turismo su misura

Pasqua e ponti primaverili confermano la voglia di viaggiare degli italiani, che scelgono sempre più spesso mete esotiche e lontane, con un balzo fino al +30% di prenotazioni rispetto al 2024. A dirlo è Confartigianato turismo Firenze, che segnala un forte interesse per destinazioni extraeuropee da parte dei viaggiatori, ma anche Crescenti difficoltà per il settore incoming e per il turismo organizzato tradizionale. "È un momento di incertezza – spiega Irene Floris, presidente di Confartigianato turismo Firenze e co-titolare di CgTravel – che penalizza chi propone vacanze vecchio stampo. A soffrire sono soprattutto le agenzie ancorate a pacchetti standardizzati e circuiti turistici ormai superati. Crescono, invece, gli operatori che puntano su esperienze autentiche, sostenibilità, nuove mete e servizi su misura".

