Scaroni | Quella del Milan non la definirei proprio una stagione totalmente negativa

Anche Paolo, presidente del, presente all’evento Il Foglio a San Siro 2025.è intervenuto a proposito delladel:«I tifosi sono al centro, averli al nostro fianco in unacosì complicata significa che sono resilienti. Anche se ricordo che abbiamo vinto la Supercoppa, non launa».Leggi anche:: «Il nuovo ds? Molti nomi non escono da noi: forse sono autocandidature diffuse da chi vuol venire al: «Morata non è stata una grande operazione di mercato»Come si può rafforzare, secondo, il progetto sportivo della prossima?«Intanto essere attivi è una cosa e avere successo un’altra. Alcune delle operazioni di mercato sono state dei successi, parlo di giocatori che sono diventati dela lungo termine, portandoci prestazioni valide.