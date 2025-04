Passa a TIM da PosteMobile Fastweb iliad | 699€ per 150 GB in 5G

.com - Passa a TIM da PosteMobile, Fastweb, iliad: 6,99€ per 150 GB in 5G

a TIM da, altri virtuali o daper attivare la tariffa al costo di 6,99€ con minuti senza limiti, 200 SMS e 150 GB di dati in 5G. Si tratta di una tariffa operator attack che richiede la portabilità del numero.La tariffa dell’operatore blu va attivata online per ottenere anche il primo mese e l’attivazione gratuiti, mentre la SIM ha un costo di 10€ con 5€ di traffico incluso.a ho mobile e ottieni 10€ di ricarica gratisa TIM daa Tim dae virtuali per ottenere una tariffa molto vantaggiosa per costi/contenuti con una connessione veloce e una grande quantità di giga a basso costo.Con l’offerta di 6,99€ al mese, Tim offre un pacchetto che include minuti illimitati, 200 SMS e ben 150 GB di traffico dati in 5G, pensato specificamente per chi proviene dae virtuali come, CoopVoce e