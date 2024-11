Lanazione.it - Firenze, ultimo appuntamento del ciclo 'Le Cappelle Medicee nella fotografia e cinema'

, 24 novembre 2024 – Torna martedì, 26 novembre alle ore 17, ildi conferenze Le, nele nei documentari tra Ottocento e Novecento, a cura di Francesca de Luca, curatrice del museo. L’sarà affidato a Steve Della Casa, critico e storico del, autore e conduttore radiofonico. Con il titolo Luce sui Medici, il suo intervento si focalizzerà sui filmati storici dell’Istituto Luce. I cinegiornali Luce sono stati lo specchio dell'evoluzione dell'Italia dalla Prima guerra mondiale fino agli anni Settanta, e il modo in cui hanno raccontato leè a sua volta significativo dell'attenzione (prima di élite e poi di massa) che ha avuto la storia dell'arte in Italia. La conferenza si terrà presso il Museo delle, in piazza Madonna degli Aldobrandini 6, con ingresso libero fino a esaurimento posti.