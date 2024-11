Quotidiano.net - Femminicidi, è allarme rosso. Emilia-Romagna e Marche, aumentano le aggressioni. Anche i bambini nel mirino

Leggi su Quotidiano.net

Una piaga difficile da sconfiggere con 9innel 2023 e altri 9 nel 2024 che ancora si deve chiudere. Non va meglio nelledove se ne contano 4 nel 2023 e ben 6 nel 2024, l’ultimo il 7 settembre scorso. Una piaga che si chiama violenza contro le donne che continua purtroppo a essere un fenomeno ancora troppo diffuso, dalle Alpi alla Sicilia. E a parlare,per il nostro territorio, sono i numeri. Le donne che nel 2023 si sono rivolte ai 15 Centri del Coordinamento dei Centri antiviolenza della regionesono state in totale 4.855. Di queste, 4.560 pari al 93,9% hanno chiamato un Centro perché vittima di violenza. Le donne che hanno preso contatto per la prima volta con un Centro del Coordinamento regionale sono state 3.383, il 74,2% di tutte le donne accolte nel corso dell’anno vittime di violenza.