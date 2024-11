Gaeta.it - Milano celebra il Natale con l’iniziativa Panettone Sospeso: solidarietà e dolcezza

Facebook WhatsAppTwitter In questo periodo dell’anno,si prepara a festeggiare ilcon un gesto di grande. La sesta edizione del” riunisce pasticcerie e comunità per donare panettoni a chi vive in condizioni di povertà e solitudine. Questa azione solidale si svolge dal 22 novembre al 22 dicembre e ha come obiettivo quello di portare un sorriso a chi ha bisogno, grazie alla generosità dei cittadini milanesi.Un’iniziativa a favore di chi è in difficoltàOrganizzata dall’Associazione no-profitEts, questa manifestazione prevede la raccolta di dolci tipici natalizi destinati a enti assistenziali locali. In particolare, i panettoni donati raggiungeranno ‘Casa Jannacci’, un rifugio del Comune di, e due Hub di Aiuto Alimentare, gestiti dalla reteFood Policy.